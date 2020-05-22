بعد قميص السيتي.. مسلسل "البرنس" يجذب جماهير الزمالك

تفاعل جمهور الزمالك المصري عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مع إحدى لقطات مسلسل "البرنس" التلفزيوني، التي أظهرت شعار النادي معلقا على الحائط في أحد المشاهد.

وحظي المشهد بتفاعل عدد كبير من رواد "تويتر" وتحديدا من أنصار القلعة البيضاء، على غرار واقعة قميص مانشستر سيتي الشهيرة في نفس المسلسل.

وربط جمهور الزمالك بين ظهور شعار النادي على الحائط، وانتماء محمد سامي مخرج المسلسل الذي أفصح عن تشجيعه لنادي القلعة البيضاء في وقت سابق.

سبب نجاح مسلسل البرنس شعار نادي الزمالك pic.twitter.com/AaNZqSTQhZ — ابو باسل (@abou_basel11) May 21, 2020

عليا الطلاق مسلسل البرنس ناجح بسبب علم الزمالك 😂🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎

pic.twitter.com/KjTHUjAv3H — Rajab Shaaban Issa (@AbuMalikRajabS1) May 21, 2020

وظهر مخرج "الربنس" في بث مباشر مؤخرا مع زوجته الممثلة مي عمر، وتلقى سؤالا عن انتمائه الكروي ليجيب: "لن أدعي المثالية وأقف على خط الحياد وأعلنها صراحة، أنا أشجع الزمالك".

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وأثار مشهد في العمل الدرامي المصري، الذي يؤدي دور البطولة فيه النجم محمد رمضان اهتمام مشجعي كرة القدم في الوطن العربي، حيث ظهر أحد أبطاله، وهو يرتدي قميص الفريق الإنجليزي.

وتفاعل نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على ظهور الممثل محمد دياب، والذي ظهر في دور شرير حيث استعان به أشقاء محمد رمضان في المسلسل من أجل الانتقام منه.

وعلق ساخرا بقوله: "دي مش أخلاقنا يا دياب".

ليرد الممثل بنفسه على التغريدة قائلا: "بس أخلاق كتكت" وهي الشخصية التي كان يقوم بتمثيلها في أحداث المسلسل.

المصدر:"تويتر"