بعد حادثة الاعتداء.. عمرو وردة يستعد لخوض التدريبات مع باوك

كشف موقع "نوفو سبورت" اليوناني، أن اللاعب المصري عمرو وردة، سيبدأ تدريباته الفردية، مع فريقه باوك سالونيكا، بعد أن فسخ نادي لاريسا عقد اللاعب، المعار إليه خلال الموسم الحالي.

وذكر الموقع اليوناني، أن عمرو وردة، سيبدأ تدريباته داخل مركز التدريبات في نادى باوك، بعد إنهاء إعارته لفريق لاريسا، ولكن دون المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وأضاف التقرير، أن مستقبل اللاعب المصري غامض مع باوك، سواء كانوا يريدون الاحتفاظ به أم لا، بسبب شخصيته غير المستقرة، وتصرفاته.

وتعرض وردة، لهجوم من جانب بعض مشجعي لاريسا في أحد شوارع المدينة اليونانية، بعد أيام من فسخ عقده من قبل النادي، لأسباب تأديبية "خطيرة"، نتيجة عدم التزامه بحضور التدريبات الجماعية.

Ξανά στη Θεσσαλονίκη ο Ουάρντα - Η ανάρτηση του Άμρ Ουάρντα στο Instagram.

- https://t.co/OnKfzMaGWFpic.twitter.com/JbbMWCIzel — PAOKnews.gr (@paoknewsgr) May 21, 2020

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وينتهي عقد عمرو وردة مع باوك، صيف عام 2021، حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج اليونان، بعد 5 سنوات قضاها في الدوري اليوناني.

وانضم عمرو وردة لصفوف فريق لاريسا قادما من باوك، الصيف الماضي، وخاض صاحب الـ26 عاما، 23 مباراة الموسم الجاري محليا وسجل 7 وصنع 6 أهداف.

المصدر: "وكالات"