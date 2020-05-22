أزمة مالية تلقي بظلالها على مانشستر يونايتد

تخلى مانشستر يونايتد عن أهدافه المالية السنوية وقدر الخميس خسارته بنحو 28 مليون دولار في الإيرادات في الربع الثالث من العام بسبب توقف الدوري الإنجليزي لكرة القدم وبطولتي أوروبا.

واعترف إد وودوارد الرئيس التنفيذي للنادي بالغموض الناجم عن "واحدة من أكثر فترات الاختبار الاستثنائية في تاريخ مانشستر يونايتد على مدار 142 عاما".

لكنه قال إنه متفائل بشأن المستقبل وسط محاولات لاستئناف الدوري الممتاز الشهر المقبل.

وعادت أندية الدوري الممتاز للتدريبات هذا الأسبوع بهدف استئناف المباريات بدون جماهير في يونيو المقبل.

وأشار وودوارد إلى أن استئناف الدوري الألماني الأسبوع الحالي كان بمثابة إشارة "على الطلب القوي" على مشاهدة المباريات مباشرة على شاشات التلفزيون.

Manchester United fell into the red in the first three months of the year as the #coronavirus cost it an estimated £23m hit https://t.co/QxTI2BB3rJ — SkyNews (@SkyNews) May 21, 2020

إقرأ المزيد

ويأمل وودوارد أن يتمكن يونايتد من خوض باقي مبارياته في موسم 2019-2020 بحلول نهاية أغسطس المقبل وأن يبدأ الموسم المقبل في موعده والانتهاء منه بنهاية مايو 2021.

وقال النادي في بيان: "تأثير الجائحة وإجراءات مكافحة انتشارها مستمرة في تعطيل الأعمال بطرق مختلفة وخاصة فيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني والأعمال في يوم المباراة".

ونتيجة لذلك تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 19 % ليصل إلى 123.7 مليون جنيه إسترليني (151.3 مليون دولار) وتراجعت الأرباح الأساسية بنسبة 32 % إلى 27.9 مليون جنيه إسترليني.

ولم يلعب يونايتد منذ فوزه على لاسك لينتس 5-0 بدون جماهير في الدوري الأوروبي في النمسا في 12 مارس الماضي وكانت آخر مباراة للفريق في أولد ترافورد بفوزه 2-0 على غريمه المحلي مانشستر سيتي في الدوري الممتاز في الثامن من مارس.

ويحتل يونايتد، الذي يعيد بناء الفريق للعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا المربحة ماليا، المركز الخامس في الدوري قبل التوقف.

المصدر: "رويترز"