تجربة تدريبية جديدة للأسطورة الهولندي ياب ستام

أعلن نادي سينسيناتي الأمريكي اليوم الخميس، تعيين المدافع الدولي الهولندي السابق ياب ستام البالغ 47 عاما، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وسيكون سينسيناتي التجربة التدريبية الرابعة للنجم الهولندي على صعيد الكبار، بعد ريدينغ الإنجليزي (2016-2018) وزفولة الهولندي (2018-2019) وفينورد روتردام الهولندي الذي استلم الإشراف عليه في صيف 2019 بعقد لعامين، لكنه استقال في أواخر أكتوبر الماضي بعد خسارة مذلة أمام أياكس أمستردام برباعية نظيفة.

We wanted to share some news... you'll want to watch to the very end.#AllForCincy // #FCCincypic.twitter.com/9SdHsE8Xfb — FC Cincinnati (@fccincinnati) May 21, 2020

وسيحل قلب الدفاع السابق الذي برز بشكل خاص في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي (1998-2001) بعد انتقاله إليه من إيندهوفن الهولندي قبل أن يخوض تجربتين في إيطاليا مع لاتسيو وميلان ثم العودة إلى بلاده لإنهاء مسيرته عام 2007 مع أياكس، بدلا من الفرنسي يوان داميه الذي استلم الإشراف على الفريق مؤقتا بعد استقالة الهولندي الآخر رون يانس في فبراير قبل 12 يوما من انطلاق الموسم بسبب اتهامه بالعنصرية.

ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy



📰: https://t.co/DP0FEepraDpic.twitter.com/dvLbByeHoC — FC Cincinnati (@fccincinnati) May 21, 2020

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وقال الهولندي جيرارد نيكامب مدير عام نادي سينسيناتي الذي عمل مع ستام في زفولة: "سعادتنا كبيرة بأن يصبح ياب ستام المدرب الجديد لنادي سينسيناتي. إنه يتمتع بخلفية كبيرة لكونه كان كلاعب جزءا من بعض أنجح الأندية في العالم، كما أثبت أيضا أنه قادر على توجيه الفرق خلال الفترات الانتقالية كمدرب".

وبدوره قال ستام: "بالنسبة لي، أن أحصل على فرصة العمل في الولايات المتحدة، في دوري الأضواء، لصالح فريق مثل سينسيناتي، فهذا حلم".

ودافع ستام عن ألوان هولندا في 67 مباراة، لكن مسيرته الأنجح كلاعب كانت في صفوف فريق "الشياطين الحمر" الذي أحرز معه لقب الدوري الممتاز أربع مرات ودوري أبطال أوروبا عام 1999 حين توج اليونايتد بالدوري والكأس أيضا.

المصدر: أ ف ب