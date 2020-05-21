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حكم إسباني سابق: 90% من الحكام يشجعون ريال مدريد و10% برشلونة!

الرياضة

حكم إسباني سابق: 90% من الحكام يشجعون ريال مدريد و10% برشلونة!
Reuters
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نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحا ناريا عن الحكم الإسباني الدولي السابق إدواردو إيتورالدي غونزاليس البالغ 53 عاما، حول الحكام الذين يديرون المسابقات المحلية.

وحسب الصحيفة فإن غونزاليس الذي أدار 291 مباراة خلال مسيرته في ملاعب كرة القدم، قال خلال حواره مع إذاعة "كادينا سير": "في إسبانيا معظم الحكام يشجعون ريال مدريد بنسبة 90% مقابل 10% لبرشلونة".

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وهذه التصريحات ليست بجديدة على غونزاليس حيث كانت مماثلة لما صرح به في عام 2014 مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، وحينها قال: "الحكام لا يأتون من المريخ فهم يدخلون مجال التحكيم لأنهم يحبون كرة القدم".

وتابع: "إذا كان الحكم يحب كرة القدم، فلابد وأن هناك انتماء له ويشجع أحد الفرق، كنت محظوظا بأنني ولدت في بلباو وهناك فريق عريق مثل أتليتك بلباو لكن أعتقد أن الأغلبية يشجعون ريال مدريد وبرشلونة لأنهم الفريقين الفائزين دائما بأغلب البطولات".

وأتم: "تشجيع أغلب الحكام لريال مدريد لا يعني أنهم غير محترفين إذا أداروا إحدى المباريات لصالح هذا الفريق".

المصدر: وكالات

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