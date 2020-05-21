لاعب يتفنن مع صديقته بجملة حركية بهلوانية باستخدام عدد من الرياضات (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا يظهر لاعب الهوكي السويدي فيليب فورسبيرغ البالغ 25 عاما وصديقته إيرن آلفي، يؤديان جملة حركية رياضية بهلوانية مبتكرة.

ويظهر في الفيديو فورسبيرغ يقوم بتنطيط الكرة بقدميه قبل تمريرها لصديقته التي تقود دراجة هوائية بعجلة واحدة (غالبا ما نشاهدها في عروض السرك)، وأعادت آلفي الكرة لصديقها الذي مررها مجددا برأسه هذه المرة، وبعدها أعاد الكرّة بقدمه باتجاه لوح كرة السلة، قبل أن تلتقط آلفي الكرة المرتدة من اللوح وتسجل سلة رائعة معلنة نجاح الجملة البهلوانية.

ويبدو أن آلفي تدربت كثيرا على قيادة هذا النوع من الدراجات حيث نشرت سابقا فيديو طريفا لا يخلو من العثرات خلال تدريباتها.

يذكر أن فورسبيرغ أحد نجوم المنتخب السويدي لهوكي الجليد وهو من أشد مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي ودائما ما يظهر مرتديا قميص "الريدز".

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المصدر: forsbergfilip/erinalvey/instagram