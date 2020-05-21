 
مباشر

لاعب يتفنن مع صديقته بجملة حركية بهلوانية باستخدام عدد من الرياضات (فيديو وصور)

الرياضة

لاعب يتفنن مع صديقته بجملة حركية بهلوانية باستخدام عدد من الرياضات (فيديو وصور)
forsbergfilip/erinalvey/instagram
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nxes

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا يظهر لاعب الهوكي السويدي فيليب فورسبيرغ البالغ 25 عاما وصديقته إيرن آلفي، يؤديان جملة حركية رياضية بهلوانية مبتكرة.

ويظهر في الفيديو فورسبيرغ يقوم بتنطيط الكرة بقدميه قبل تمريرها لصديقته التي تقود دراجة هوائية بعجلة واحدة (غالبا ما نشاهدها في عروض السرك)، وأعادت آلفي الكرة لصديقها الذي مررها مجددا برأسه هذه المرة، وبعدها أعاد الكرّة بقدمه باتجاه لوح كرة السلة، قبل أن تلتقط آلفي الكرة المرتدة من اللوح وتسجل سلة رائعة معلنة نجاح الجملة البهلوانية.

ويبدو أن آلفي تدربت كثيرا على قيادة هذا النوع من الدراجات حيث نشرت سابقا فيديو طريفا لا يخلو من العثرات خلال تدريباتها. 

يذكر أن فورسبيرغ أحد نجوم المنتخب السويدي لهوكي الجليد وهو من أشد مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي ودائما ما يظهر مرتديا قميص "الريدز".

إقرأ المزيد
شاهد.. قطة تتقمص دور
شاهد.. قطة تتقمص دور "الحارس" وتتصدى لأكثر من 10 تسديدات (فيديو)

المصدر:  forsbergfilip/erinalvey/instagram

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا