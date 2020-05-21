رغم إنهاء الدوري الفرنسي.. جائزة للجزائري بوداوي

منح النجم الجزائري هشام بوداوي لاعب نادي بارادو السابق، جائزة "أفضل لاعب صاعد" في صفوف فريق نيس الفرنسي لهذا الموسم.

وحصد اللاعب الجزائري البالغ 20 عاما، أعلى نسبة من التصويت برصيد 48 %، متقدما على كلود موريس الذي حصد 26 %، والكاميروني إغناتيوس غانغو الذي حصد 8%.

🥇Your @credit_agri_PCA Young Player of the Season is... Hicham Boudaoui 🇩🇿 with 4️⃣8️⃣% of the votes!



➡️ https://t.co/4B6XMmGK39pic.twitter.com/BYCOWLCEqx — OGC Nice 🇬🇧🇺🇸 (@ogcnice_eng) May 20, 2020

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وتصدر بوداوي الاستفتاء، رغم عقوبة لجنة التأديب التابعة لرابطة الدوري الفرنسي، التي عاقبته بالإيقاف لـ4 مباريات، بعد تدخله على لاعب نيم روما فيليبوتو، وهو ما عرضه لعقوبة الطرد من مواجهة فريقه نيس أمام نيم أولمبيك، قبل توقف الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان متوسط ميدان المنتخب الجزائري قد انتقل إلى نيس، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، ليلتحق بمواطنيه آدم وناس ويوسف عطال، اللذين حملا قميص الفريق الفرنسي من قبله.

وقررت رابطة المحترفين الفرنسية في اجتماعها الشهر الماضي، تتويج باريس سان جيرمان بلقب بطل الدوري الفرنسي رسميا بعد أن تم إلغاء الموسم الحالي بسبب فيروس "كوفيد-19".

المصدر: "وسائل إعلام جزائرية"