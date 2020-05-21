إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا في نادي سانتوس المكسيكي

أعلن نادي سانتوس لاغونا المكسيكي لكرة القدم إصابة ثمانية من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، ما يشكل نكسة قوية لاستئناف محتمل للمنافسات المعلقة منذ أكثر من شهرين بسبب الجائحة.

وجاء في بيان لرابطة الدوري أن "نتائج الفحوص الطبية التي أجراها نادي سانتوس هذا الأسبوع أتت كالتالي: تشخيص إصابة ثمانية لاعبين بفيروس كوفيد-19، وجميعهم لا يعانون من أي أعراض".

ولم يكشف النادي أو الرابطة هويات اللاعبين، واكتفت الأخيرة بالإشارة إلى أنهم "جميعا تحت المراقبة الطبية الدائمة كما ينص عليه البروتوكول الذي وضعه وزير الدولة لشؤون الصحة في الحكومة الفدرالية".

وأجريت هذه الفحوص تمهيدا لعودة محتملة إلى التمارين بدءا من الأسبوع المقبل، حيث أجرى أيضا ناديا غوادالاخارا ومونتيري فحوصا للاعبين والمدربين، وأعلن الأخير عدم تسجيل أي حالة إيجابية في صفوفه.

Football: 8 Santos Laguna players contract coronavirus https://t.co/rqOGYOVheXpic.twitter.com/oJo3uYU7rF — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) May 21, 2020

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يأتي ذلك في وقت يتوقع أن تصل المشاورات بشأن استئناف الموسم إلى قرار مع نهاية الأسبوع.

وسجلت سابقا إصابتان فقط في كرة القدم المكسيكية طالتا كلا من رئيس الرابطة إنريكي بونيا ورئيس نادي سان لويس ألبرتو ماريرو.

وعلق الدوري في 15 مارس الفائت بعد عشر مراحل على انطلاقه حيث تتبقى ست مراحل من الدوري المنتظم قبل الانتقال إلى "لينغويا" وهو دوري مصغر بنظام خروج المغلوب يضم أفضل ثمانية فرق.

ويحتل سانتوس المركز الثالث في الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن كروز أزول المتصدر وأربع نقاط عن ليون الثاني.

المصدر: "وكالات"