مسلسل "البرنس" يستقطب اهتمام لاعبي دوري الخليج العربي خلال فترة التوقف

نال مسلسل "البرنس" الذي يلعب بطولته النجم المصري محمد رمضان، اهتمام ومتابعة لاعبي دوري الخليج العربي لكرة القدم، دونا عن بقية الأعمال الدرامية الرمضانية التي تعرض على الشاشات.

ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم" فإنهم يحرصون على متابعة العمل الدرامي المصري لاسيما أن مسلسل "البرنس" دخل المنعرج الأخير بعد أن بدأت وتيرة الأحداث في التسارع.

وحصل المسلسل على نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي نظرا للحبكة الدرامية وإجادة الممثل محمد رمضان لدور "رضوان"، في وقت يعيش فيه اللاعبون لحظات صعبة منذ تعليق مسابقة دوري الخليج العربي عقب تفشي فيروس كورونا، الذي جعلهم يؤدون تدريباتهم في المنزل خلال فترة العزل الذاتي.

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وقال لاعب فريق الظفرة، خالد بطي، إنه في السابق لم يكن مهتما بمتابعة المسلسلات، ولكن منذ بداية الحجر المنزلي أصبح يشاهد بعض الأعمال الدرامية مثل "البرنس".

من جهته، أكد لاعب فريق الوصل، الدولي علي سالمين، أن هناك العديد من الأعمال الفنية التي يتابعها خلال الشهر الكريم من بينها مسلسل "البرنس"، مشيرا إلى أن نجمه المفضل هو الممثل رمضان.

بدوره، يحرص لاعب بني ياس سالم علي، على متابعة مسلسل "البرنس"، كما أنه يتابع مسلسل "الاختيار"، مشيرا إلى أن كلا المسلسلين أكثر ما جذب اهتمامه من الأعمال الدرامية خلال الشهر الفضيل.

وأشار لاعب فريق اتحاد كلباء، حسن يوسف إلى أنه من متابعي المسلسل المصري كما أنه يحرص أيضا على مشاهدة "الاختيار"، وأن الممثلين محمد رمضان وأحمد عز هما المفضلان لديه، بينما ذكر شقيقه، لاعب فريق الظفرة، عبدالرحمن يوسف أنه أيضا يتابع المسلسل المصري.

المصدر: "الإمارات اليوم"