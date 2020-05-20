العثور على جثة مصارع أمريكي شهير بعد ثلاثة أيام من اختفائه في عرض البحر (فيديو وصور)

أعلنت السلطات المحلية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن العثور على جثة شاد غاسبارد النجم السابق لمنظمة المصارعة الاستعراضية WWE بعد ثلاثة أيام من البحث عنه في مياه البحر.

All Elite Wrestling joins the wrestling world in mourning the death of Shad Gaspard, our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/ctZDFJ8FQb — All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 20, 2020

وكان غاسبارد البالغ 39 عاما يسبح الأحد الماضي مع ابنه البالغ 10 سنوات قرب شاطئ فينيسيا بولاية ​كاليفورنيا​ الأمريكية قبل أن تبدأ التيارات البحرية بسحبهما.

وقال رجال الإنقاذ إن غاسبارد طلب منهم إنقاذ ابنه أولا، قبل أن تلطمه موجة قوية ويختفي عن أعينهم. فيما تم انقاذ ابنه.

BREAKING: The search for missing former WWE star wrestler Shad Gaspard is over. Officials say his body washed ashore on Venice Beach. Gaspard was swept away by strong waves while swimming with his young son. Witnesses say Gaspard told lifeguards to save his son first. #RIPShadpic.twitter.com/6xXNHS31jZ — Steve Kuzj (@SteveKuzj) May 20, 2020

وكان غاسبارد قد اعتزل المصارعة الاستعراضية الترفيهية WWE واتجه إلى التمثيل حيث شارك في العديد من الأفلام.

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المصدر: وكالات