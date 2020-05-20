البرتغال تعتمد تسعة ملاعب لاستئناف الدوري الكروي

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن تسعة ملاعب حصلت على الضوء الأخضر لاستضافة المباريات عند استئناف المسابقة بعد تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحصلت ملاعب فيتوريا جيمارايش وتونديلا وبورتو وسبورتنينغ ولشبونة وماريتيمو وبراغا وبورتيمونينسي على الضوء الأخضر إضافة إلى مركز التدريب الخاص بالمنتخب البرتغالي في لشبونة والذي سيستخدم أيضا في بعض المباريات.

Estádio João Cardoso 𝐀𝐏𝐑𝐎𝐕𝐀𝐃𝐎 ✅

➡CD Tondela vai jogar em 🏠 nos jogos como visitado 👌



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وأضافت الرابطة أن ستة ملاعب أخرى تحتاج لتحسينات وستخضع لجولة تفتيش ثانية من سلطات الصحة.

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وقالت السلطات الصحية إن ملاعب فيتوريا سيتوبال وبوافيستا وديسبورتيفو وريو آفي وجيل فيسنتي وباكوس دي فيريرا تحتاج إلى تحسينات.

ولم تقدم أربعة أندية أخرى في الدوري المؤلف من 18 فريقا ملاعبها للتفتيش.

ويتصدر بورتو الدوري برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب قبل عشر جولات من نهاية المسابقة.

المصدر: رويترز