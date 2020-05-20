 
مباشر
عاجل
السلطات الروسية: وفاة 68 شخصا جراء فيروس كورونا في موسكو خلال يوم

البرتغال تعتمد تسعة ملاعب لاستئناف الدوري الكروي

الرياضة

البرتغال تعتمد تسعة ملاعب لاستئناف الدوري الكروي
CDTondela1933/twitter
ملعب تونديلا البرتغالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nx77

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن تسعة ملاعب حصلت على الضوء الأخضر لاستضافة المباريات عند استئناف المسابقة بعد تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحصلت ملاعب فيتوريا جيمارايش وتونديلا وبورتو وسبورتنينغ ولشبونة وماريتيمو وبراغا وبورتيمونينسي على الضوء الأخضر إضافة إلى مركز التدريب الخاص بالمنتخب البرتغالي في لشبونة والذي سيستخدم أيضا في بعض المباريات.

وأضافت الرابطة أن ستة ملاعب أخرى تحتاج لتحسينات وستخضع لجولة تفتيش ثانية من سلطات الصحة.

إقرأ المزيد
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحدد 20 أغسطس موعدا لإنهاء الموسم الكروي
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحدد 20 أغسطس موعدا لإنهاء الموسم الكروي

وقالت السلطات الصحية إن ملاعب فيتوريا سيتوبال وبوافيستا وديسبورتيفو وريو آفي وجيل فيسنتي وباكوس دي فيريرا تحتاج إلى تحسينات.

ولم تقدم أربعة أندية أخرى في الدوري المؤلف من 18 فريقا ملاعبها للتفتيش.

ويتصدر بورتو الدوري برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب قبل عشر جولات من نهاية المسابقة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا