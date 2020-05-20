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شاهد.. الزجاج الأمامي المكسور لسيارة محمد صلاح يثير قلق محبيه (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. الزجاج الأمامي المكسور لسيارة محمد صلاح يثير قلق محبيه (فيديو وصور)
Globallookpress David Horn via www.imago-images.
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أثارت صور تم التقاطها اليوم الأربعاء للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أثناء قيادته لسيارته في طريقه إلى تدريبات "الريدز"، القلق لدى الكثير من عشاقه.

وتظهر الصور آثار كسر على الزجاج الأمامي للسيارة التي كان يقودها صلاح، مما فسره البعض بأن "الفرعون" المصري تعرض لحادث سير أثناء الطريق من منزله إلى مركز التدريبات، كون صلاح يمتلك العديد من السيارات وكان باستطاعته اختيار سيارة بدون كسر لحظة انطلاقه من منزله.

شاهد.. الزجاج الأمامي المكسور لسيارة محمد صلاح يثير قلق محبيه (فيديو وصور)
Reuters

شاهد.. الزجاج الأمامي المكسور لسيارة محمد صلاح يثير قلق محبيه (فيديو وصور)
Reuters

ولكن نادي ليفربول بدد مشاعر القلق على صحة صلاح عندما نشر فيديو يظهر النجم المصري يلتحق بصفوف "الريدز" في التدريبات.

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يذكر أن لاعبي "الريدز" تدربو اليوم بشكل جماعي للمرة الأولى بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

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