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الصحة العقلية للاعبين في خطر

الرياضة

الصحة العقلية للاعبين في خطر
Reuters Kai Pfaffenbach
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قالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إنه في ظل توقف النشاط بسبب وباء "كوفيد-19" يشعر اللاعبون بالقلق على مسيرتهم، وأصاب الاكتئاب بعضهم، ويواجهون خطر إيذاء النفس.

وتوقفت منافسات كرة القدم الاحترافية منذ مارس الماضي، ولا يوجد موعد واضح لعودة النشاط في إنجلترا، وقال مايكل بينيت مدير رعاية اللاعبين في الرابطة لصحيفة تايمز إن هذا "قد يؤدي للشعور بالقلق" لدى الرياضيين.

وأضاف: "لا يعرف اللاعبون إن كان بإمكانهم العودة، وإن كان الموسم سيستكمل أم لا، ليسوا متأكدين من أي شيء".

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وتابع: "توجد مواقف مالية، وبعض الأندية تؤجل الرواتب، وهذا يؤثر على اللاعبين عاطفيا".

وأكمل: "ومن الناحية الصحية أيضا، هل إذا عاد الموسم ستكون الأمور على ما يرام؟ ماذا عن العائلة؟ كل هذه الشكوك ستكون مطروحة".

ويأمل الدوري الانجليزي الممتاز في استئناف الموسم في يونيو المقبل، مع إقامة المباريات بدون جماهير، بينما ستصوت أندية الدرجة الثانية هذا الأسبوع على كيفية إكمال الموسم.

المصدر: رويترز

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