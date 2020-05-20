روز يرى أن اللاعبين يعاملون كـ"فئران تجارب" في الدوري الإنجليزي

يرى المدافع الانجليزي، داني روز، أن لاعبي كرة القدم يعاملون كـ"فئران تجارب" بعد كشف ناديي واتفورد وبيرنلي عن إصابة أفراد منهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال روز، المعار من توتنهام إلى نيوكاسل، عبر تدوين "لوكداون تاكتيكس" الصوتي :"يقترح الناس أن نعود إلى كرة القدم، وكأننا ... فئران تجارب، سنختبر هذه المرحلة ونرى كيف تتطور الأمور".

وأضاف: "أرى الناس تقول في بيوتها، حسنا، يتقاضون أموالا كثيرة، لذا يجب أن يعودوا".

وتابع: "هل يستحق الأمر هذا الصراع؟ قد أعرض صحتي للخطر من أجل الترفيه عن الناس، وهذا شيء لا أريد الانخراط فيه، إذا كنت صادقا".

Danny Rose 🗣 "We're being treated like lab rats" pic.twitter.com/t01AI52A9M — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 20, 2020

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وكانت رابطة الدوري أعلنت الثلاثاء أنه من بين 748 فحصا لفيروس كورونا المستجد تم اكتشاف 6 حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة، وذلك في سعي لعودة البريميرليغ في يونيو.

وبدأت الأندية هذا الأسبوع بإجراء تمارين بمجموعات صغيرة، مع تقيد اللاعبين بقواعد التباعد الاجتماعي وتجنب الاحتكاكات فيما بينهم، لكن عدة لاعبين عبروا عن خشيتهم من استئناف البطولة المعلقة منذ مارس.

وأصيب بالفيروس إيان وون، مساعد مدرب بيرنلي، ولاعب من واتفورد، وعضوان من موظفي ملعبه فيكاراج رود، نتيجة القسم الأول من الفحوص.

وفيما لم تكن نسبة الإصابات مرتفعة، انضم روز إلى قائد واتفورد، تروي ديني، وثنائي مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، ورحيم سترلينغ، الذين تحدثوا جميعهم عن المخاطر المحتملة لتنفيذ "برنامج العودة".

المصدر: "أ ف ب"