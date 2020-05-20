رسميا..مارتينيز يمدد عقده مع الاتحاد البلجيكي

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ،الأربعاء، أن مدرب منتخب بلاده، الإسباني روبرتو مارتينيز، مدد عقده على رأس الإدارة الفنية "للشياطين الحمر" حتى عام 2022.

ويقود مارتينيز المنتخب البلجيكي منذ عام 2016 وقاده إلى المركز الثالث في مونديال 2018 في روسيا، في إنجاز تاريخي لبلجيكا التي كان أفضل مركز لها في النهائيات العالمية المركز الرابع عام 1986.

وبدأ مارتينيز مسيرته التدربية مع سوانزي سيتي الويلزي عام 2007. وفي عام 2009 استلم الإدارة الفنية لويغان الإنجليزي وقاده إلى التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2013 على حساب مانشستر سيتي، ولكن دون أن ينقذه من الهبوط إلى الدرجة الأولى (الثانية عمليا). بعدها بأسابيع قليلة، وقع عقدا لتدريب إيفرتون وقاده إلى المركز الخامس في موسمه الأول معه.

OFFICIAL: Roberto Martinez has signed a new contract extension with Belgium that will see him remain in charge through to the 2022 World Cup. pic.twitter.com/IPJIzh6any — Squawka News (@SquawkaNews) May 20, 2020

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وعين مارتينيز في 16 أغسطس 2016 مدربا للمنتخب البلجيكي خلفا للاعب وسطه مارك فيلموتس، ومنذ ذلك الحين، قاد بلجيكا في 43 مباراة حققت خلالها الفوز 34 مرة، مقابل ستة تعادلات وثلاث هزائم، وسجلت خلالها 134 هدفا مقابل 33 هدفا عانقت شباكها.

وكان عقد مارتينيز مع المنتخب البلجيكي، الذي يتصدر التصنيف العالمي للمنتخبات، سينتهي عقب نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة هذا الصيف في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو المقبلين، لكنها تأجلت إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "أ ف ب"