إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الروسي

أعلن نادي دينامو موسكو لكرة القدم في بيان رسمي، الثلاثاء، عن إصابة المدافع رومان يفغينيف، ومدرب حراس المرمى دميتري إيزوتوف بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيانه: "جاءت نتيجة فحص اثنين من أعضاء الفريق إيجابية لكوفيد- 19".

وأضاف البيان: "لم يتم التواصل بين المصابين وأي عضو من أفراد النادي، وهما يخضعان لفترة العزل الذاتي والمراقبة الصحية".

وأكد النادي أنه ستتم إعادة الاختبارات لجميع أفراد الفريق خلال اليومين المقبلين للتأكد من عدم وجود حالات عدوى بالفيروس التاجي.

У защитника московского ФК «Динамо» Романа Евгеньева и тренера вратарей этой команды выявили коронавирус:https://t.co/fp7olQjeCspic.twitter.com/c9RffG26qP — izvestia_ru (@izvestia_ru) May 20, 2020

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وتم تعليق خطة النادي لاستئناف التدريبات لحين تلقي نتائج إعادة الاختبارات، وتحديد برنامج العودة للملاعب لوقت لاحق.

وسبق لنادي روبين قازان الروسي الإعلان عن إصابة مدافعه قسطنطين بلييف، ونادي لوكوموتيف موسكو إصابة مهاجمه البيروفي جيفرسون فارفان بالفيروس.

ووفقا لقرار اللجنة التنفيذية باتحاد كرة القدم الروسي، سيستأنف الدوري الممتاز المعلق بسبب فيروس كورونا، في 21 يونيو، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

المصدر: rsport.ria.ru