جورجينا تكشف عن تسريحة رونالدو الجديدة (فيديو وصور)

نشرت جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء صورة جديدة عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام".

وتظهر جورجينا في الصورة رفقة صديقها رونالدو بعد أن قامت بنفسها بتسريح شعره على شكل جدايل متشابكة، وأرفقت الصورة بالقول: "أنا أحب تدليل حبيبي.. قمت بتسريح شعره على شكل جدايل متشابكة.. هذا النموذج يبقى ثابتا".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتني فيها جورجينا بتسريحة رونالدو، فقد نشر النجم البرتغالي الشهر الماضي فيديو لصديقته وهي تقوم بقص شعره أثناء تواجدهما في الحجر الصحي في جزيرة ماديرا البرتغالية مسقط رأس "الدون".

يذكر أن رونالدو البالغ 35 عاما التحق اليوم بمركز تدريبات "السيدة العجوز" للمرة الأولى، بعد غياب دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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المصدر: instagram\georginagio