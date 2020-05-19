وضع لاعبي سلافيا براغ التشيكي في الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة بكورونا في صفوفه

أعلن نادي سلافيا براغ التشيكي اليوم الثلاثاء، أن جميع لاعبي الفريق سيوضعون في الحجر الصحي بعد إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة الدوري التشيكي أعلنت في وقت سابق اليوم أنها أجرت 1442 فحصا للاعبي الدرجتين الأولى والثانية أسفرت عن حالتين إيجابيتين.

وقال رئيس سلافيا براغ، ياروسلاف تفرديك، عبر حسابه في "تويتر" إن لاعبي فريقه وضعوا في الحجر الصحي حتى الخميس، مشيرا إلى أن اللاعبين الذين سيستأنفون منافسات الدوري الثلاثاء المقبل في الـ26 من مايو الحالي ضد ملادا بوليسلاف (فريق اللاعب الآخر الذي جاءت نتيجة فحصه إيجابية) سيخضعون لفحوصات جديدة يوم الجمعة ثم الاثنين.

وأضاف: "الفريق يتوقع تنظيم حصة تدريبية أولى بعد ظهر يوم الجمعة بالنظر إلى نتيجة الفحص"، موضحا "نريد أن نلعب الثلاثاء في حال جاءت نتيجة الفحص الثاني الاثنين المقبل سلبية".

Rest period for all players by Thursday will be followed by three more tests after one Slavia player was tested positive for COVID-19. Slavia should restart the Czech league on Tuesday, 26 May, away at FK Mladá Boleslav.



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ويتصدر سلافيا براغ حامل اللقب الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام فيكتوريا بلزن الوصيف.

المصدر: أ ف ب