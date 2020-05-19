ريال مدريد يعلن تنظيم بطولة "كأس التضامن الأوروبي" رفقة بايرن ميونخ وإنتر ميلان
أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، اتفاقه مع بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي على تنظيم كأس التضامن الأوروبي عام 2021.
Unterstützung für Corona Helden! #FCBayern, @realmadrid und @Inter spielen Europäischen Solidaritäts Cup 2021. 🏆— FC Bayern München (@FCBayern) May 19, 2020
➡ https://t.co/LuPof3HKf6
وستلعب البطولة عام 2021 من 3 مباريات، واحدة في كل من مدريد وميونخ وميلان عندما يكون من الآمن فتح الملاعب وحضور الجماهير.
European Solidarity Cup-Copa Europea de la Solidaridad: una iniciativa conjunta del @realmadrid, @FCBayernES e @Inter_es en apoyo a los héroes que luchan contra la pandemia Covid-19. #RealMadrid 👇— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 19, 2020
ومن المقرر أن تذهب عائدات "كأس التضامن الأوروبي" لدعم القطاع الصحي الذي يواجه فيروس كورونا المستجد.
🏆 | TORNEO— Inter (@Inter) May 19, 2020
L’Inter lancia la European Solidarity Cup con @FCBayern e @realmadrid 🤜🤛
I proventi saranno devoluti a ospedali e strutture sanitarie, in prima linea contro il Coronavirus 👉 https://t.co/rM2Z06WQIh#FCIM
وستقوم الأندية الثلاثة بدعوة الآلاف من الكوادر الطبية لحضور المباريات تقديرا وعرفانا لجهودهم في مواجهة الوباء.
المصدر: وكالات