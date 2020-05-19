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ريال مدريد يعلن تنظيم بطولة "كأس التضامن الأوروبي" رفقة بايرن ميونخ وإنتر ميلان

الرياضة

ريال مدريد يعلن تنظيم بطولة
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أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، اتفاقه مع بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي على تنظيم كأس التضامن الأوروبي عام 2021.

وستلعب البطولة عام 2021 من 3 مباريات، واحدة في كل من مدريد وميونخ وميلان عندما يكون من الآمن فتح الملاعب وحضور الجماهير.

ومن المقرر أن تذهب عائدات "كأس التضامن الأوروبي" لدعم القطاع الصحي الذي يواجه فيروس كورونا المستجد.

وستقوم الأندية الثلاثة بدعوة الآلاف من الكوادر الطبية لحضور المباريات تقديرا وعرفانا لجهودهم في مواجهة الوباء.

المصدر: وكالات

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