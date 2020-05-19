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شاهد.. قطة تتقمص دور "الحارس" وتتصدى لأكثر من 10 تسديدات (فيديو)

الرياضة

شاهد.. قطة تتقمص دور
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم فيديو طريفا يظهر قطة تتصدى للعديد من التسديدات وتحافظ على نظافة الشباك.

ويظهر في الفيديو شاب يقوم بأكثر من عشر محاولات لتسجل هدف في مرمى صغير بغرفته، ولكن قطته التي لعبت دور الحارس، قامت بالتصدي لجميع الكرات وحافظت على نظافة الشباك.

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ورغم أنه من المؤكد أن الشاب الذي نشر الفيديو تعمد إظهار التسديدات التي تصدت لها قطته فقط، ولكن الفيديو لاقى رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات التي لم تخل من الطرافة تمتدح "الحارس" المتألق.

المصدر: twitter/Eurosport_RU

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