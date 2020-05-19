"يبدو أن الفيروس وقع في حبي".. لاعب كرة قدم مشهور مصاب بكورونا منذ شهرين دون معرفته!

كشف اللاعب الأوروغوياني مارتن كاسيريس، نجم فيورنتينا الإيطالي، أنه تعافى بشكل كلي بعد إصابته بفيروس كورونا لفترة شهرين.

وقال كاسيريس خلال حديث مع متابعيه على صفحته في تطبيق "إنستغرام": "دون أن أعرف، كان الفيروس موجودا في جسدي لمدة 60 يوما، بالأمس تم فحصي وجاءت النتيجة سلبية، أنا بخير وأشعر أنني جديد".

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ولاحظ المدافع الأوروغوياني، البالغ 33 عاما، أولى الأعراض من خلال ظهور إنفلونزا لديه في البداية في مارس الماضي، حين كان أساسيا في مباراة أودينيزي وفيورنتنيا، في آخر مباراة أقيمت بالدوري الإيطالي قبل توقف المسابقة إجباريا بسبب الجائحة.

وأضاف: "ظهرت علي بعض الأعراض بين 8 و15 مارس، كنت أتدرب في المنزل وشعرت بضيق في التنفس، قالوا لي أن أحجر نفسي وسوف تختفي الأعراض في غضون 20 يوما، لكن لم يكن الأمر كذلك، من الواضح أن الفيروس وقع في حبي".

ولم يعلن النادي عن اللاعبين المصابين، ولكن كاسيريس أكد على "إنستغرام" أنه كان واحدا منهم.

المصدر: وكالات