بوروسيا دورتموند يحصن نجمه هالاند بسعر خيالي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود اتفاق بين إدارة بوروسيا دورتموند الألماني، ووكيل أعمال النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لضمان بقاء اللاعب ضمن صفوف "أسود فيستفاليا" حتى صيف 2022.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن دورتموند لديه اتفاق شفهي مع وكيل اللاعب الإيطالي الشهير مينو رايولا، لضمان عدم رحيل النجم النرويجي بسهولة قبل عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا رغب أي ناد في ضم هالاند قبل الموعد المحدد سلفا، فعليه دفع مبلغ قدره 120 مليون يورو لحسم الصفقة.

Borussia Dortmund ‘has an oral agreement to keep Erling Haaland until 2022’ https://t.co/5ktb0X5G84 — WhatsNew2Day (@whats_new_2day) May 19, 2020

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وأضافت الصحيفة أن عقد هالاند مع دورتموند، لا يوجد فيه شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، كما تدعى العديد من التقارير الصحفية، ولكن اتفاق رايولا مع مسؤولي النادي الألماني، يمنع رحيله في الوقت الحالي.

وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن هناك أكثر من ناد يخطط لضم هالاند، مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وحقق هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، رقما قياسيا بعدما تمكن من تسجيل أكثر من 40 هدفا في موسم واحد، متفوقا على الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بعمر 19 عاما، وتسعة أشهر، و23 يوما، حيث سجل هالاند 41 هدفا مع سالزبورغ النمساوي ودورتموند في 34 مباراة.

المصدر: "وكالات"