هازارد يعيد الحماس لجماهير ريال مدريد بتصريح جديد (فيديو)

عاد النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط ريال مدريد، ليجري تدريبات خفيفة بعد تعافيه من الإصابة التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية على مستوى الكاحل في فبراير الماضي.

وقال هازارد، البالغ 29 عاما، في شريط فيديو مصور نشره النادي الإسباني على موقعه الرسمي، أنه يحتاج بعد عودته من الإصابة لعمل بدني إضافي، وبخاصة اللعب بالكرة، مؤكدا هدفه بأن يكون جاهزا للعودة للدوري في يونيو.

ورحب هازارد بالمضي قدما في مرحلة التدريبات منذ الاثنين والتدريب لليوم الأول جماعيا، مع تقسيم الفريق لثلاث مجموعات من 10 أشخاص.

وأضاف:"الأمور أفضل الآن، لأننا نستطيع التدريب كما نحب، نستطيع أن نكون ضمن مجموعة ومع حارس مرمى، الأسبوع الأول كان غريبا بعض الشيء".

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وعكر تعدد الإصابات موسم هازار منذ انضمامه الى النادي الملكي آتيا من تشيلسي الإنجليزي في صيف العام 2019 مقابل 100 مليون يورو، إذ غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة عضلية تعرض لها في التمارين قبيل انطلاق المنافسات، تلتها ثلاثة أشهر بسبب الإصابة الثانية التي تعرض لها في نوفمبر.

وشارك هازار في 15 مباراة فقط مع ناديه هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.

المصدر: twitter\realmadrid