مجلة "فرانس فوتبول" تختار القطري ناصر الخليفي أكثر شخصية مؤثرة في كرة القدم لعام 2020

اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الاثنين، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة Bein Sports القطرية، ناصر الخليفي، أكثر شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم لعام 2020.

Top 50 des plus puissants du milieu du football : Nasser al-Khelaïfi n°1 https://t.co/lAGP29J6NB — France Football (@francefootball) May 18, 2020

وجاء اختيار الخليفي أكثر شخصية مؤثرة خلال العام الجاري بناء على تحويله نادي باريس سان جيرمان إلى علامة تجارية على مستوى العالم، وفقا لما ذكره النادي الباريسي.

Nasser Al-Khelaïfi, PSG Chairman voted No 1️⃣ most influential person 2020!



After an investigation, @francefootball published a top 50 list of the world’s most influential + important people.



Nasser is credited for transforming the club into an international + successful brand! https://t.co/7fzaOH9cHA — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 18, 2020

وأشار سان جيرمان إلى أنه تم اختيار الخليفي الذي يرأس مجلس إدارته، كأكثر شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم، جاء بعد المنافسة مع 50 شخصية أخرى أهمها الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

مجلة "فرانس فوتبول" تختار القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بي ان" الإعلامية، أكثر شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم من بين خمسين شخصية دولية.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 18, 2020

المصدر: francefootball.fr