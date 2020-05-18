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مجلة "فرانس فوتبول" تختار القطري ناصر الخليفي أكثر شخصية مؤثرة في كرة القدم لعام 2020

الرياضة

مجلة
Reuters
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اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الاثنين، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة Bein Sports القطرية، ناصر الخليفي، أكثر شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم لعام 2020.

وجاء اختيار الخليفي أكثر شخصية مؤثرة خلال العام الجاري بناء على تحويله نادي باريس سان جيرمان إلى علامة تجارية على مستوى العالم، وفقا لما ذكره النادي الباريسي.

وأشار سان جيرمان إلى أنه تم اختيار الخليفي الذي يرأس مجلس إدارته، كأكثر شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم، جاء بعد المنافسة مع 50 شخصية أخرى أهمها الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

المصدر: francefootball.fr

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