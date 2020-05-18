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إصابة ثاني لاعب بفيروس كورونا في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم

الرياضة

إصابة ثاني لاعب بفيروس كورونا في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
Sputnik
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أعلن نادي روبين قازان الروسي في بيان رسمي اليوم الاثنين، إصابة مدافعه قسطنطين بلييف البالغ 23 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيانه: "جاءت نتيجة فحص قسطنطين بلييف إيجابية لكوفيد 19".

وأضاف البيان: "وضع بلييف جيد ويخضع للرعاية الصحية بإشراف الأطباء في مدينته فلاديقافقاز. لم يتواصل بلييف بأي عضو من أفراد النادي أكان لاعبا أم إداريا".

وتمنى النادي للاعبه الشفاء العاجل.

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وتعد إصابة بلييف هي الثانية بكورونا في الدوري الروسي الممتاز، حيث سبق لنادي لوكوموتيف موسكو أن أعلن أمس الأول إصابة مهاجمه البيروفي جيفرسون فارفان بالفيروس.

المصدر: matchtv.ru

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