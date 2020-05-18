إصابة ثاني لاعب بفيروس كورونا في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم

أعلن نادي روبين قازان الروسي في بيان رسمي اليوم الاثنين، إصابة مدافعه قسطنطين بلييف البالغ 23 عاما بفيروس كورونا المستجد.

Konstantin Pliev has tested positive for COVID-19.



Konstantin feels fine and is under the supervision of doctors in his native Vladikavkaz. He has not had any contact with any other members of our team.



We wish Konstantin a speedy recovery! ❤️💚 pic.twitter.com/mQ3hW30nxE — FC Rubin Kazan (@fcrk_en) May 18, 2020

وقال النادي في بيانه: "جاءت نتيجة فحص قسطنطين بلييف إيجابية لكوفيد 19".

وأضاف البيان: "وضع بلييف جيد ويخضع للرعاية الصحية بإشراف الأطباء في مدينته فلاديقافقاز. لم يتواصل بلييف بأي عضو من أفراد النادي أكان لاعبا أم إداريا".

وتمنى النادي للاعبه الشفاء العاجل.

У Константина Плиева из «Рубина» коронавирус



Это второй случай в Тинькофф РПЛ:https://t.co/Gq3G1o7T75



📷 РИА Новости/Алексей Даничев pic.twitter.com/ziA8ncEZLB — Матч ТВ (@MatchTV) May 18, 2020

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وتعد إصابة بلييف هي الثانية بكورونا في الدوري الروسي الممتاز، حيث سبق لنادي لوكوموتيف موسكو أن أعلن أمس الأول إصابة مهاجمه البيروفي جيفرسون فارفان بالفيروس.

المصدر: matchtv.ru