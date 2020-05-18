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توني نادال: فيدرر الأفضل ولكن مواجهة دجوكوفيتش الأصعب

الرياضة

توني نادال: فيدرر الأفضل ولكن مواجهة دجوكوفيتش الأصعب
AFP
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قال توني نادال عم الإسباني رافائيل نادال ومدربه السابق إن السويسري روجر فيدرر هو أفضل لاعب تنس في الجيل الحالي لكن الصربي نوفاك دجوكوفيتش هو أصعب منافس واجهه ابن شقيقه خلال مسيرته.

وانقسمت الآراء بشأن أفضل لاعب على مر الزمان في التنس وسط هيمنة الثلاثي الكبير على اللعبة حيث فازوا بآخر 13 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

ويقترب فيدرر، الذي سيكمل عامه الـ39 في أغسطس المقبل، من نهاية مسيرته الحافلة ويتصدر السباق بعد أن حصد 20 لقبا في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى بينما يطارده نادال برصيد 19 لقبا، ويليهما دجوكوفيتش بـ17 لقبا.

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وقال توني نادال في لقاء صحفي: "فيدرر لاعب رائع. أحب مشاهدته كثيرا. لو لم أكن عم رافائيل نادال أو مدربه كنت سأرغب في فوز فيدرر بكل المباريات. لكن في النهاية أحب طريقته في اللعب لأنه يجمع بين الأناقة والكفاءة".

وأضاف: "أرى أن فيدرر هو اللاعب الأفضل بالمقارنة مع أي لاعب آخر ربما رود ليفر وربما نادال الذي لا يبتعد عنه كثيرا. لكن فيدرر هو الأفضل حاليا".

ويتفوق دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا والبالغ 32 عاما بفارق ثلاث مواجهات في سجل المواجهات المباشرة مع نادال المصنف الثاني عالميا والبالغ 33 عاما، حيث فاز في 29 من أصل 55 مواجهة جمعت بينهما حتى الآن.

وقال توني: "يكون من الصعب دوما مواجهة دجوكوفيتش. عندما نواجه فيدرر يكون لدينا طريقة للفوز عليه قبل النزول إلى أرضية الملعب. نعرف ما الذي يجب أن نفعله أمامه. لكن أمام دجوكوفيتش لا نعرف في الكثير من الأحيان ما الذي يتعين عمله. مواجهته تكون أكثر صعوبة. أفضل دائما اللعب أمام فيدرر عن دجوكوفيتش".

ويتدرب نادال حاليا تحت قيادة كارلوس مويا المصنف الأول عالميا سابقا والقادم مثله من مايوركا بعد الانفصال عن عمه توني في نهاية موسم 2017.

المصدر: رويترز

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