"اليويفا" يؤجل اجتماعا هاما بسبب "نقاط عالقة"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، تأجيل اجتماع لجنته التنفيذية المقرر في الـ27 من مايو بسبب "بعض النقاط العالقة" الخاصة بملاعب بطولة أوروبا التي تأجلت إلى العام المقبل.

وقال "اليويفا" في بيان رسمي إن الاجتماع سيعقد في الـ17 من يونيو المقبل بدلا من الـ27 من مايو الجاري.

وتأجلت بطولة أوروبا "يورو 2020" التي كان من المقرر إقامتها هذا الصيف في 12 مدينة أوروبية بسبب جائحة كورونا التي أوقفت النشاط الكروي في "القارة العجوز".

وقال "اليويفا" إن تغيير موعد الاجتماع جاء بسبب "بعض النقاط العالقة الخاصة بعدد صغير من الملاعب التي ستستضيف بطولة أوروبا 2020 العام المقبل".

The next meeting of the #UEFAExCo, originally scheduled for 27 May, has been postponed.



🗓️ New date: 17 June 2020



Statement: 👇 — UEFA (@UEFA) May 18, 2020

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وفي مطلع الأسبوع الجاري أشار ألكسندر تشيفرين رئيس "اليويفا" إلى احتمال تقليص عدد المدن المستضيفة لبطولة أوروبا.

وكان اجتماع اليويفا في الـ27 من مايو سيناقش أيضا خطط الاتحاد القاري لإنهاء موسم 2019-2020 بحلول شهر أغسطس بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وتم تعليق مسابقات الدوري الكبرى في "القارة العجوز" في مارس الماضي بسبب الجائحة لكن الدوري الألماني "البوندسليغا" استأنف نشاطه أمس الأول بينما تأمل مسابقات الدوري في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا في استكمال الموسم.

المصدر: رويترز