تصرف مجنون من مشجعين أثناء مباراة بايرن ميونيخ

أقدم مشجعان على تصرف متهور خلال مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين، التي جمعت الفريقين أمس الأحد، ضمن المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن مشجعين اثنين تسلقا شجرة بطول 12 مترا بجوار ملعب "أندر ألتن فورستيري" معقل يونيون برلين، من أجل متابعة المباراة.

وأضافت الصحيفة: "المشجعان لم يبقيا لفترة طويلة، إذ كان هناك حوالي 400 من أفراد الشرطة لمعالجة حالات مشابهة".

وأكدت أن "الشرطة الألمانية تدخلت وأنزلت المشجعين، وهما الآن يخضعان للتحقيق للتأكد من هويتهما".

Two fans climbed a 12 meter long tree near the stadium today to be able to watch the game from there, but not for long. Police intervened and brought the fans down [Bild] pic.twitter.com/YOgWYYHbVH — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 17, 2020

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وفرقت شرطة برلين تجمعا صغيرا من 24 شخصا للجماهير قبل المباراة التي انتهت لمصلحة الفريق البافاري 2-0.

ودعت الشرطة هذا التجمع الجماهيري إلى الابتعاد والتفرق في منطقة كوبينيك الواقعة جنوب شرق العاصمة الألمانية.

ويتصدر بايرن، حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، ترتيب "البوندسليغا" حاليا برصيد 58 نقطة عقب استئناف المسابقة (بدون جماهير) بعدما توقفت في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "صحيفة بيلد الألمانية"