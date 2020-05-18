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القبض على لاعب تشيلسي بسبب شجار مع فتاة

الرياضة

القبض على لاعب تشيلسي بسبب شجار مع فتاة
Reuters MATTHEW CHILDS
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قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الشرطة اعتقلت لاعب تشيلسي، كالوم هودسون أودوي، الأحد، بعد خرقه الحجر الصحي واستقباله فتاة في الرابعة صباحا في منزله.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة تدخلت بعدما تلقت شكوى من جيران اللاعب البالغ 19 عاما بدخول فتاة إلى منزله في غرب لندن خلال الليل، متخفية في سيارته.

وأكدت الصحيفة أن هودسون التقى الفتاة في منزله، ودخلا في حالة من الشجار، لتسقط الفتاة في حالة من الإعياء، ويتم استدعاء الإسعاف لنقلها إلى المستشفى.

وأوضحت الصحيفة ملابسات الأمر، حيث أشارت إلى أن لاعب تشيلسي تعرف على الفتاة عبر موقع "إنستغرام" ودعاها لمنزله، وخوفا من اكتشاف خرقهما للحجر الصحي أرسل لها سيارته لنقلها إلى منزله.

وحققت الشرطة مع جيران النجم الشاب لمعرفة أسباب الحادث، وجاء في بلاغ للشرطة أنهم تلقوا بلاغا بوجود فتاة مريضة في تمام 3:40 من صباح الأحد، وتم نقلها للمستشفى، بينما جرى اعتقال الشخص الذي كان برفقتها، وما زال تحت الحراسة.

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ولم يعقب تشيلسي على أمر اعتقال اللاعب الذي سبق وأن شفي من إصابته بفيروس "كوفيد-19" والموقوف لدى الشرطة الإنجليزية حتى الآن.

وشارك هودسون أودوي في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي هذا الموسم، قبل التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: "ذا صن"

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