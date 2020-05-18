ليفاندوفسكي يسجل 40 هدفا للموسم الخامس تواليا (فيديو)

واصل المهاجم البولندي لبايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف، بعدما قاد الفريق البافاري للفوز على يونيون، أمس الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الألماني.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الأول للبايرن في شباك يونيون، بحلول الدقيقة 40 من ركلة جزاء، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 2-0.

But de Robert Lewandowski qui ouvre le score pour @FCBayern_Frenchpic.twitter.com/0CFvAyVSMx — Amine_Zdf.mp4 (@Amine_Zdf_mp4) May 17, 2020

وبهذا الهدف، وصل الدولي البولندي، لهدفه رقم الـ40 في موسم 2019/2020.

ووفقا لشبكة "bleacherreport"، فإن ليفاندوفسكي، سجل 40 هدفا وأكثر للموسم الخامس تواليا، حيث سجل في موسم 2015/2016، 40 هدفا، وفي 2016/2017 أحرز 43 هدفا، وفي الموسم الذي تلاه 41 هدفا، وفي الموسم الماضي 40 هدفا.

ويتصدر ليفاندوفسكي حاليا قائمة هدافي الدوري الألماني لكرة القدم، برصيد 26 هدفا، ويبتعد بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه، الألماني تيمو فيرنير، مهاجم لايبزيغ.

المصدر: bleacher report football