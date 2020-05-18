السماح للأندية الإسبانية بتمارين جماعية بعد تخفيف إجراءات الحظر الصحي

أجازت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للأندية اعتبارا من الاثنين، إقامة تمارين لمجموعة من 10 لاعبين كحد أقصى، في خطوة إضافية على طريق عودة المنافسات المعلقة بسبب فيروس كورونا.

وعاود لاعبو الدرجتين الأولى والثانية منذ الأسبوع الماضي تدريباتهم الفردية في مراكز الأندية، في ظل تدابير صحية صارمة، بعدما أقرت الحكومة خطة تدريجية لرفع قيود الإقفال التام على أربع مراحل.

ووفق البروتوكول الذي وضعته الليغا، سمح بإقامة التمارين بمجموعات صغيرة مع قيود تباعد اجتماعي، حيث يسمح بتواجد 6 لاعبين كحد أقصى على الملعب ذاته، قبل أن يرفع العدد تدريجيا.

وتأمل الرابطة في استئناف البطولة اعتبارا من 12 يونيو المقبل، بعد توقفها منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19".

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ويشمل هذا الإجراء كل أندية الدوري، بما فيها التي تتدرب في مناطق لا تزال تعد من الأكثر تضررا بالجائحة في إسبانيا (مثل العاصمة مدريد أو إقليم كتالونيا)، وأبقت فيها السلطات قيودا أكثر صرامة من مناطق أخرى، للحد من تفشي "كوفيد-19".

ويعني ذلك أن أندية مثل ريال مدريد وأتلتيكو، وبرشلونة، ستكون قادرة على إقامة هذه التمارين الجماعية أيضا، على الرغم من ان مراحل تخفيف القيود في مناطقها لا تزال متأخرة عن مناطق أخرى في إسبانيا.

المصدر: "أ ف ب"