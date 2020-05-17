يوفنتوس يدفع 25 مليون يورو ولاعبين مقابل لاعب برشلوني

كشف تقرير صحفي إسباني، عن توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم لاتفاق مبدئي مع فريق برشلونة الإسباني على إبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الأحد أن يوفنتوس توصل "لاتفاق مبدئي" على دفع 25 مليون يورو لبرشلونة، إضافة إلى لاعبيه البوسني ميراليم بيانيتش والإيطالي ماتيا دي شيليو للفريق الكتالوني، مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو، الذي تقدر قيمته السوقية نحن 50 مليون يورو.

وأوضحت "سبورت": "سيميدو ويوفنتوس بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق لحسمه في الساعات المقبلة، ويتبقى موافقة اللاعب البرتغالي، بعدما أعطى بيانيتش ودي تشيليو موافقتهم لبرشلونة".

وتابعت: "سيميدو ليس مثل آرثر الذي يرفض المغادرة، ووكيله خورخي مينديز بالفعل وضع الشروط في الاتفاق النهائي لعقد اللاعب مع يوفنتوس، وبرشلونة".

ومن المرجح أن يستثمر برشلونة مبلغ 25 مليون يورو سيحصل عليها من تلك الصفقة من أجل ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي الذي يمتلك شرطا جزائيا في عقده مع ناديه بقيمة 111 مليون يورو، حيث يعتبر هو صاحب الصفقة الأهم التي يسعى برشلونة لإبرامها هذا الصيف.

يذكر أن سيميدو انضم لبرشلونة عام 2017، قادما من بنفيكا البرتغالي، حيث شارك في 100 مباراة مع الفريق وتوج معه بلقب الدوري الإسباني مرتين.

المصدر: وكالات