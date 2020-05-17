سائق "فيراري" ليكلير يتعرض لموقف مضحك ومحرج بسبب صديقته

تعرض سائق "فيراري" تشارلز ليكلير لموقف محرج ومضحك أمام متابعيه عبر تطبيق "Twitch"، بسبب عدم سماعه جرس باب منزله حيث انتظرت صديقته نحو 25 دقيقة، وذلك بسبب وضعه السماعات.

واضطرت شارلوت ساين صديقة ليكلير إلى تنزيل تطبيق "Twitch" لمخاطبة صديقها، لتلفت انتباهه ويفتح لها باب المنزل بعد انتظار لنحو 25 دقيقة، حيث كانت تطرق الباب وتتصل به من دون جدوى.

ووفقا لصحيفة "The Sun" فقد كتبت له صديقته عبر تطبيق "Twitch" أنها تنتظره نحو نصف ساعة، لتسبب موقفا محرجا لصديقها أمام متابعيه.

ودفعت شارلوت ساين (4.99) جنيها إسترلينيا للاشتراك بالصفحة الشخصية كرسوم لمرة واحدة.

يذكر أن السائق الشاب تشارلز ليكلر (22 عاما) وهو من مواليد إمارة موناكو، قد احتل المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات سيارات الـ"فورمولا 1" في الموسم الماضي.

المصدر: وكالات