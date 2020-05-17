بالفيديو.. أوفريم يعتذر لمنافسه بعد إسقاطه بالضربة الفنية القاضية في نزال شرس

خرج الهولندي أليستر أوفريم من عنق الزجاجة في عيد ميلاده أمام الأمريكي والت هاريس، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC Fight Night 172" للفنون القتالية المختلطة.

وبدأ هاريس النزال بقوة، وأسقط خصمة على أرض القفص وانهال عليه بوابل من اللكمات الثقيلة المبرحة.

لكن المقاتل الهولندي تمكن من الصمود حتى نهاية الجولة الأولى، ليقلب موازين القوى في الثانية، عندما وجه ضربة قوية بساقه لخصمه وتابعها بلكمة قوية بيسراه أسقطته على الأرض، ومن ثم وجه له العديد من اللكمات حتى عجز المقاتل الأمريكي عن الدفاع عن نفسه، ليتدخل الحكم ويوقف النزال معلنا فوز أوفريم بالضربة الفنية القاضية.

وقدم المقاتل الهولندي بذلك أفضل هدية لنفسه في عيد ميلاده الأربعين.

The Reem hit the big 4️⃣0️⃣ at midnight, so his team celebrated by singing Happy Birthday in the medical tent after #UFCFL 🥳



(via @Alistairovereem) pic.twitter.com/iTlrBujg7j — ESPN MMA (@espnmma) May 17, 2020

وحقق أليستر أوفريم بذلك انتصاره الـ46 في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقبل 18 هزيمة، بينما انتهى نزال من دون نتيجة.

بينما مني والت هاريس (36 عاما) بالهزيمة الثامنة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 13 انتصارا.

المصدر: وكالات