ريال مدريد قدم عرضا جيدا لصلاح قبل أن يكسر قلبه

كشف مساعد مدرب منتخب مصر السابق، هاني رمزي، أن ريال مدريد، قدم في العام 2018، عرضا جيدا إلى الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، ولكن صلاح رفض العرض.

وصرح رمزي خلال استضافته عبر قناة "أون سبورت" المصرية: "عندما كنت أعمل مع هيكتور كوبر (مدرب منتخب مصر السابق)، كان لدينا تدريب في سويسرا في مارس من عام 2018، وأبلغني صلاح حينها، أن ريال مدريد قدم له عرضا".

Real Madrid may have broken Salah's heart in 2018. They also tried to sign him.https://t.co/GatTm7BB1Upic.twitter.com/ryxR8TB5Mm — AS English @ 🏡 (@English_AS) May 16, 2020

وتابع: "في الحقيقة كان العرض جيدا، ولكن صلاح ناقش الأمر معي ومع كوبر، وقرر البقاء في ليفربول لأنه كان مرتاحا هناك".

ووفقا لتصريحات رمزي، فإن ريال مدريد قدم هذا العرض لنجم الكرة المصرية، قبل أشهر قليلة من نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، الذي جمع بين الريال وليفربول في كييف.

Real Madrid may have broken Salah's heart in 2018. They also tried to sign him.https://t.co/GatTm7BB1Upic.twitter.com/ryxR8TB5Mm — AS English @ 🏡 (@English_AS) May 16, 2020

وتشكل تلك المباراة النهائية، ذكرى سيئة جدا لصلاح، حيث تعرض فيها لعرقلة من قبل قائد الريال، سرخيو راموس، حيث أمسك الأخير باللاعب المصري وأسقطه أرضا، ليتسبب له بإصابة بالغة، خرج على إثرها صلاح باكيا ومتألما، بعد نصف ساعة فقط من بداية المباراة.

وأثر خروج صلاح، الذي كان أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018، على مستوى فريقه الذي خسر المباراة النهائية يومها، بنتيجة 1-3، كما أثرت تلك الإصابة سلبا على مشاركة الفرعون المصري مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

المصدر: "آس" + وكالات