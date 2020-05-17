أول تعليق من "الكاف" حول مشاركة الزمالك والوداد والترجي في المونديال

نفى مدير المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، سامسون أدامو، مشاركة أندية الزمالك المصري، والوداد المغربي، والترجي التونسي، في مونديال الأندية عام 2021.

ونقل موقع "فوت أفريك"، عن أدامو قوله: "لم نتحدث عن تأهل الزمالك ولا غيره لنهائيات كأس العالم للأندية"، مضيفا: "دوري أبطال إفريقيا سينتهي في مايو 2021، قبل شهرين من مونديال الأندية بالصين.. ليس من الضروري الإعلان الآن عن الثلاثي الذي سيمثل القارة الإفريقية".

وبذلك دحض أدامو كل الشائعات التي تداولتها وسائل إعلام مصرية وتونسية، وتحدثت عن اتجاه "الكاف"، لإدراج ثلاثة أندية عربية ضمن القائمة المرشحة للمشاركة في مونديال الأندية لعام 2021، وهي الترجي التونسي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا في نسخة موسم 2018/2019، ووصيفه الوداد المغربي، إلى جانب الزمالك المصري، بطل كأس الاتحاد الإفريقي في 2018/2019، وبطل السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، بنظامها الجديد، بمشاركة 3 أندية إفريقية، وستنقسم الأندية الـ24 إلى 8 مجموعات من 3 فرق، يتأهل منها الأوائل فقط إلى الدور ربع النهائي.

المصدر: وكالات