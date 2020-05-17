برشلونة يتصدر الأندية بين الجماهير خلال فترة الحجر المنزلي

تفوق برشلونة على فرق ذات قاعدة جماهيرية كبيرة، مثل مانشستر يونايتد، كأكثر الأندية تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الحجر المنزلي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة هو أكثر ناد حصولا على التفاعل خلال فترة الحجر الصحي في مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة توقفت فيها المسابقات الكروية في القارة العجوز منذ مطلع شهر مارس الماضي.

وأوضحت الصحيفة نفسها، أن النادي الكتالوني حقق أكثر من 179 مليون تفاعل خلال الشهرين الأخيرين، وكان الأكثر نشاطا على "الانستغرام" بحوالي 138 مليون تفاعل.

📲📈 During confinement, FC Barcelona has strengthened its leadership on social media — @Twitter, @instagram, @YouTube, @Facebook — with 179 million interactions in two months. — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 16, 2020

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وتفوق برشلونة على مانشستر يونايتد، حيث حصل الشياطين الحمر على 160 مليون تفاعل (118 من الانستغرام)، فيما حل ليفربول بالمرتبة الثالثة بحوالي 140 مليون.

أما ريال مدريد فقد حصل على المركز الرابع، بـ119 مليون تفاعل، يليه تشيلسي بـ88 مليون، ثم يوفنتوس بحوالي 75 مليون.

أما بايرن ميونخ، الذي عاد للملاعب مع عودة الدوري الألماني للدوران اليوم الأحد، فقد حصل على 51 مليون تفاعل في نفس الفترة، محتلا بذلك المركز العاشر في القائمة.

وأبلغت رابطة الدوري الإسباني الأندية في دوري الدرجتين الأولى والثانية أن بوسعها بدء التدريبات في مجموعات صغيرة بدءا من يوم الاثنين، بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر:sport360