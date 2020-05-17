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كلوب يوضح ما يحتاجه ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

الرياضة

كلوب يوضح ما يحتاجه ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي
Reuters PHIL NOBLE
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يرى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه لا يحتاج أن يكون في أفضل أحواله كي يحرز لقبه الأول في الدوري الانجليزي لكرة القدم، عند استئناف البطولة المعلقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

حاول كلوب التخفيف من الضغوط على فريقه، وقال لبرنامج "فوتبول فوكوس" على شبكة BBC: "لا يجب أن نكون في أفضل احوالنا، بل في أفضل حال ممكنة، وهذا الأمر ينطبق على باقي الفرق".

وعبر كلوب عن توقه للعودة إلى "الحياة الطبيعية" في أسرع وقت، بعد توقف غير متوقع لشهرين بسبب تفشي الفيروس في انجلترا وعالميا.

وقال كلوب الذي سيبدأ فريقه بالتدرب في مقر "ميلوود" بمجموعات صغيرة: "الاغلاق كان جيدا قدر الامكان، ليس تماما ما أرغب بالقيام فيه، لكننا يجب أن نقوم بذلك جميعنا لنستفيد منه".

وتابع: "بدأنا قبل ثمانية أسابيع ونشعر الآن أن الجميع تواقون لاستعادة حياة طبيعية".

وأردف :"اشتقت للشبان لأننا صنعنا هنا مجموعة مرتبطة بعلاقة جيدة، وأصبحنا أصدقاء في آخر اربع سنوات ونصف السنة".

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وعن اللقاءات في فترة كورونا، قال مدرب بوروسيا دورتموند السابق: "نرى بعضنا بعضا عبر (تطبيق) زوم وتلك الأمور، لكن الأمر ليس مماثلا، وأفتقد العودة إلى ميلوود والقيام بالأمور الاعتيادية".

ويطمح مسؤولو رابطة الدوري إلى إعادة إطلاق الموسم منتصف يونيو المقبل، فيما يقف ليفربول على بعد فوزين من لقب يبحث عنه منذ ثلاثة عقود.

ويبتعد ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر موسمين، بعد 29 جولة من المسابقة.

المصدر: " أ ف ب"

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