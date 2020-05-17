بعد استئناف الدوري الألماني.. دورتموند يخسر مدافعه "فارع الطول"

انتهى موسم الفرنسي دان أكسيل زاغادو، مدافع بوروسيا دورتموند الألماني المصاب بركبته، بحسب ما قال مدربه السبت، بعد فوز فريقه على شالكه 4-0 في الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال السويسري لوسيان فافر بعد انتهاء المباراة الأولى لفريقه إثر استئناف البطولة عقب تفشي فيروس كورونا المستجد إن زاغادو البالغ 20 عاما "لن يلعب أبدا هذا الموسم".

ولم يخض قلب الدفاع الفارع الطول مواجهة شالكه التي أقيمت دون جماهير على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

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وخاض زاغادو 13 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم و5 في دوري أبطال أوروبا، بينها مواجهتا ثمن النهائي ضد باريس سان جرمان الفرنسي (2-1 و0-2).

وبفوزه على شالكه، قلص دورتموند الفارق إلى نقطة مع بايرن ميونيخ، المتصدر وحامل لقب الدوري في آخر سبعة مواسم.

المصدر: "أ ف ب"