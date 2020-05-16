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شاهد.. مدافع ينقذ بإعجوبة مرماه من هدف بعد انفراد ثلاثة لاعبين

الرياضة

شاهد.. مدافع ينقذ بإعجوبة مرماه من هدف بعد انفراد ثلاثة لاعبين
Globallookpress
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أنقذ الألماني مارتين هينتريغر مدافع آينتراخت فرانكفورت مرماه من هدف محقق أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة 26 من "البوندسليغا".

وتصدى مارتين هينتريغر بإعجوبة لتسديدة جوناس هوفمان الذي انفرد بمرمى فريق آينتراخت فرانكفورت مع اثنين من زملائه، في الدقيقة 85، لينقذ مرمى أصحاب الأرض من الهدف الرابع.

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وتغلب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات 

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