لاعب عربي يعلن بدء حملة تبرعات لبناء مسجد في دولة أوروبية

شارك لاعب نادي النصر السعودي والمنتخب المغربي لكرة القدم، نور الدين أمرابط، في حملة تبرعات لبناء مسجد في هولندا.

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وظهر اللاعب المغربي عبر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل اجتماعي، أثناء مشاركته في جمع التبرعات لبناء مسجد في هولندا، داعيا الجميع إلى المشاركة.

وغادر أمرابط العاصمة الرياض قبل بداية شهر رمضان، إلى هولندا حيث تقيم عائلته في أوتريخت، مستغلا تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ منتصف مارس الماضي، كإجراء احترازي في انتظار استئناف المنافسات في شهر أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات