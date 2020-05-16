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الجزائري بن سبعيني يقود مونشنغلادباخ للفوز ويحتفل على طريقته في شهر رمضان وزمن كورونا

الرياضة

الجزائري بن سبعيني يقود مونشنغلادباخ للفوز ويحتفل على طريقته في شهر رمضان وزمن كورونا
Reuters
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خرج فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بفوز ثمين من ملعب مضيفه آينتراخت فرانكفورت (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وضرب مونشنغلادباخ بقوة وتقدم بهدفين سريعين سجلهما كل من المهاجمين الفرنسي الحسن بليا، ماركوس تورام، في الدقيقتين الأولى والسابعة على الترتيب، ومن ثم اختتم المدافع الجزائري رامي بن سبعيني ثلاثية الضيوف، في الدقيقة 73 من ضربة جزاء)، واحتفل على طريقته.

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وسجل المهاجم البرتغالي أندريا سيلفا هدف فرانكفورت الوحيد، بحلول الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ورفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده بعد هذا الفوز، إلى 52 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث في الدوري، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: RT 

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