الجزائري بن سبعيني يقود مونشنغلادباخ للفوز ويحتفل على طريقته في شهر رمضان وزمن كورونا

🇩🇪 | FULL TIME! ⏳



Eintracht Frankfurt 1⃣-3⃣ Borussia Mönchengladbach



1' Plea ⚽️

7' Thuram ⚽️

72' Bensebaini ⚽️🅰️



Borussia Mönchengladbach continue they're brilliant season thanks to the impressive 🇩🇿 Ramy Bensebaini! #BundesligaIsBack#Bundesligapic.twitter.com/iSFraTnJBh