شاهد.. لاعب يصطاد رأس شخص بالرغم من خلو المدرجات من الجمهور

شهدت مباراة فريق لايبزيغ وضيفه فرايبورغ (1-1) اليوم السبت، لقطة طريفة، وذلك بعد استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، عقب توقفه لنحو شهرين بسبب جائحة كورونا.

فقد اصطاد الإنجليزي أديمولا لوكمان لاعب فريق لايبزيغ رأس شخص، بالرغم من أن المباراة جرت أمام مدرجات خالية من الجماهير، حيث سدد كرة من خارج منطقة الجزاء انحرفت عن القائم الأيمن لتصطدم برأس أحد المصورين خلف المرمى.

Пустые трибуны, но попадания в голову никто не отменял 😅#ЛейпцигФрайбургpic.twitter.com/C0JebCcdXr — Матч ТВ (@MatchTV) May 16, 2020

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وتعادل لايبزيغ أمام ضيفه فرايبورغ (1-1) في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة 26 من "البوندسليغا".

المصدر: "MatchTV"