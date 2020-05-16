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شاهد.. لاعب يصطاد رأس شخص بالرغم من خلو المدرجات من الجمهور

الرياضة

شاهد.. لاعب يصطاد رأس شخص بالرغم من خلو المدرجات من الجمهور
Globallookpress
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شهدت مباراة فريق لايبزيغ وضيفه فرايبورغ (1-1) اليوم السبت، لقطة طريفة، وذلك بعد استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، عقب توقفه لنحو شهرين بسبب جائحة كورونا.

فقد اصطاد الإنجليزي أديمولا لوكمان لاعب فريق لايبزيغ رأس شخص، بالرغم من أن المباراة جرت أمام مدرجات خالية من الجماهير، حيث سدد كرة من خارج منطقة الجزاء انحرفت عن القائم الأيمن لتصطدم برأس أحد المصورين خلف المرمى.

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لايبزيغ ينجو من الهزيمة على أرضه أمام فرايبورغ
لايبزيغ ينجو من الهزيمة على أرضه أمام فرايبورغ

وتعادل لايبزيغ أمام ضيفه فرايبورغ (1-1) في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة 26 من "البوندسليغا".

المصدر: "MatchTV" 

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