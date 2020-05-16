إصابة أول لاعب بفيروس كورونا في الدوري الروسي الممتاز

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي لوكوموتيف موسكو لكرة القدم، الروسي أناتولي ميشيرياكوف، إصابة مهاجمه البيروفي جيفرسون فارفان بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "تاس" عن ميشيرياكوف، قوله: "لقد اجتاز (فارفان) اختبارا إيجابيا للفيروس المستجد. سيتم علاجه وفقا لتوصيات الأطباء. نتمنى له الشفاء العاجل".

ولم يغادر جيفرسون فارفان، البالغ من العمر 35 عاما، روسيا في فترة توقف الدوري بسبب جائحة كورونا، وأصبح أول لاعب في الدوري الروسي الممتاز يصاب بفيروس "كوفيد - 19".

وانضم فارفان إلى صفوف لوكوموتيف موسكو عام 2017، وتوج معه بلقب بطل كأس روسيا مرتين، ومرة واحدة بلقب بطل الدوري الروسي، الذي من المقرر أن يستأنف في 21 يونيو المقبل.

المصدر: تاس