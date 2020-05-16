لايبزيغ ينجو من الهزيمة على أرضه أمام فرايبورغ

سقط فريق لايبزيغ في فخ التعادل أمام ضيفه فرايبورغ (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم، بعد استئنافه من جديد عقب توقفه بسبب كورونا.

إقرأ المزيد

وتقدم فرايبورغ بهدف سجله مدافعه مانويل غولد، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، وأدرك المهاجم الدنماركي يوسف بولسن التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

واكتفى فريق لابزيغ بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 51 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "البوندسليغا".

بينما رفع فرايبورغ رصيده إلى 37 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT