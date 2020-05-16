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دورتموند يقسو على شالكه في أمسية عودة الدوري الألماني (فيديو)

الرياضة

دورتموند يقسو على شالكه في أمسية عودة الدوري الألماني (فيديو)
Reuters
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كرم نادي بوروسيا دورتموند وفادة ضيفه شالكه، برباعية نظيفة في أولى المباريات بعد عودة الدوري الألماني، الذي توقف قرابة الشهرين على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ودك دورتموند شباك جاره شالكه في المباراة التي تدخل ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من "البوندسليغا"، بأربعة أهداف، تناوب على تسجيلها، إيرلينغ هالاند، ورافائيل جريرو (هدفين)، وثورغان هازارد، في الدقائق 29، 45، 63 و48 على الترتيب.

وعزز دورتموند بهذا الفوز، موقعه في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، وبات على بعد نقطة واحدة فقط، عن حامل اللقب والمتصدر بايرن ميونيخ، الذي يحل غدا الأحد، ضيفا ثقيلا على يونيون برلين.

في المقابل، تجمد رصيد شالكه عند 37 نقطة، وأصبح مهددا بفقدان مركزه السادس.

المصدر: RT

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