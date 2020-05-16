شاهد.. كيف احتفل مهاجم دورتموند بهدفه في زمن كورونا

احتفل النرويجي إيرلينغ هالاند بطريقة مميزة بعد تسجيله هدف تقدم فريقه بوروسيا دورتموند في شباك شالكه، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن لحساب الأسبوع الـ26 من الدوري الألماني.

وحول هالاند في الدقيقة 29، كرة عرضية رائعة من البلجيكي ثورجان هازارد، إلى الشباك، بتسديدة يسارية، لينطلق للاحتفال بطريقة خاصة مع زملائه.

This is the celebration you think of with 2 months without football? 😭 pic.twitter.com/ebulEsZoWi — Galu (@PSGalu) May 16, 2020

ففي ظل القوانين الصارمة التي فرضتها رابطة الدوري الألماني لكرة القدم على اللاعبين لتجنب انتشار فيروس كورونا في الملاعب، كمنع المصافحة والأحضان، لم يجد هالاند طريقة للاحتفال بهدفه سوى الرقص مع الالتزام بمسافة متر ونصف المتر بينه وبين أقرب زملائه.

وبات الدوري الألماني، الذي انطلقت منافساتها مجددا اليوم السبت، أول مسابقة في الدوريات الخمسة الكبرى، تستأنف بعد توقف لأسابيع على خلفية تفشي كورونا.

المصدر: RT