ميسي وأنتونيلا يشاركان في فيديو موسيقي: "قبل نهاية العالم، يجب علينا التقبيل"

شاركت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوتستسو في تصوير فيديو لأغنية "Antes Que El Mundo Se Acabe" لمغني الراب، ريسيدنت.

وتقول كلمات الأغنية: "قبل نهاية العالم، يجب علينا التقبيل"، وتظهر قبلة ميسي وزوجته من بين 113 قبلة.

كما ظهر الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، وصديقته في الفيديو الموسيقي أيضا، الذي انتشر على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مشاهير آخرين، مثل المخرج والكاتب الأمريكي الشهير، بن أفليك، والممثلة الكوبية، آنا دي أرماس، وغيرهما.

المصدر: وكالات