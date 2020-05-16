الكشف عن ثمن العشاء مع الحسناء بوشار بعد انتهاء المزاد العلني

انتهى المزاد العلني الخيري لحملة "All in Challenge"، في الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الأمريكيين المتضررين من جائحة كورونا.

وأعلنت النجمة الكندية، أوجيني بوشار، المصنفة خامسة في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات سابقا، انضمامها إلى حملة "All in Challenge"، في وقت سابق، ومنحت معجبيها فرصة العشاء معها ومشاهدة مباراة للتنس من المكان المخصص لها في إحدى البطولات التي يختارها الفائز، إضافة إلى هديا أخرى، من خلال المزاد العلني.

وكتبت بوشار (26 عاما) عبر حسابها على موقع "تويتر": "يا شباب! 85000؟!؟! أنتم رائعون!!! سيساعد ذلك المحتاجين كثيرا. أنا فخورة بكم جميعا، أشكركم على المشاركة معي. أفضل المشجعين".

YOU GUYS!!!! 85k?!?! you guys are AMAZING!!! this is going to help people in need so so so much. proud of you all, thank you for being a part of this with me. best fans ♥️ @allinchallenge@My15SOFpic.twitter.com/thp2218cf4 — Genie Bouchard (@geniebouchard) May 16, 2020

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وقد بدأ المزاد العلني من مبلغ 2500 دولار، وانتهى بمبلغ 85 ألف دولار.

المصدر: وكالات