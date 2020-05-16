 
مباشر

الكشف عن ثمن العشاء مع الحسناء بوشار بعد انتهاء المزاد العلني

الرياضة

الكشف عن ثمن العشاء مع الحسناء بوشار بعد انتهاء المزاد العلني
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nw17

انتهى المزاد العلني الخيري لحملة "All in Challenge"، في الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الأمريكيين المتضررين من جائحة كورونا.

وأعلنت النجمة الكندية، أوجيني بوشار، المصنفة خامسة في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات سابقا، انضمامها إلى حملة "All in Challenge"، في وقت سابق، ومنحت معجبيها فرصة العشاء معها ومشاهدة مباراة للتنس من المكان المخصص لها في إحدى البطولات التي يختارها الفائز، إضافة إلى هديا أخرى، من خلال المزاد العلني.

وكتبت بوشار (26 عاما) عبر حسابها على موقع "تويتر": "يا شباب! 85000؟!؟! أنتم رائعون!!! سيساعد ذلك المحتاجين كثيرا. أنا فخورة بكم جميعا، أشكركم على المشاركة معي. أفضل المشجعين".

إقرأ المزيد
الحسناء بوشار تمنح معجبيها فرصة العشاء معها في مزاد علني
الحسناء بوشار تمنح معجبيها فرصة العشاء معها في مزاد علني

وقد بدأ المزاد العلني من مبلغ 2500 دولار، وانتهى بمبلغ 85 ألف دولار.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا