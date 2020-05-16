لاعب كرة قدم مليونير يكسر الحجر الصحي في دولتين لإحياء حفلة

خرق نجم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قواعد الحجر الصحي في دولتين من خلال السفر خارج المملكة المتحدة، لإقامة حفلة جنسية في باريس.

وكشفت صحيفة "thesun" البريطانية، أن اللاعب المليونير، سافر عبر طائرة خاصة إلى باريس، حيث حجز مطعما في شارع شانزليزيه الشهير، ودعا 15 شخصا من أصدقائه وعارضات أزياء للإنضمام إليه، قبل أن يتوجهوا فيما بعد إلى شقة فاخرة قريبة، وأقاموا فيها حفلة جنسية.

Premier League ace flouted lockdown rules to jet to Paris for sex partyhttps://t.co/l1HJtCHuDe — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 15, 2020

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، أن تاجر مخدرات زار الشقة التي كان يتواجد فيها اللاعب المليونير، ولكن لم يُعرف ما إذا كان اللاعب قد تعاطى المخدرات أم لا.

ورفضت الصحيفة الكشف عن هوية اللاعب لأسباب قانونية، لكنها أكدت أنه لاعب دولي، وعاد الآن إلى إنجلترا للانضمام لتدريبات فريقه.

يذكر أن دولا عدة، بما فيها فرنسا وبريطانيا، فرضت خلال الأسابيع القليلة الماضية، الحجر الصحي على مواطنيها، وذلك للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية، فتحت قبل أيام، الباب أمام معاودة المنافسات الرياضية من دون جمهور اعتبارا من الأول من يونيو، وهو ما يعزز من إمكانية استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: thesun